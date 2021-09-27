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Организатор восхождения на Эльбрус, в ходе которого погибли пять человек, задержан в Кабардино-Балкарии, сообщили Интерфаксу в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

«Он задержан, завтра будем обращаться в суд с ходатайством о его аресте», - сказал собеседник агентства.

23 сентября группа из 19 альпинистов начала восхождение на Эльбрус. После ухудшения погоды они запросили помощь спасателей. Во время спуска пять человек погибли. По предварительным данным, причиной гибели людей стало переохлаждение.

Из числа эвакуированных спасателями альпинистов 11 человек были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
ForUm

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