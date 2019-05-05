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Во Львовской области правоохранители разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в полмиллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственно бюро расследований (ГБР).

Как сообщается, сотрудники ГБР, Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности провели совместную операцию, в ходе которой разоблачили противоправную деятельность конвертационного центра во Львовской области, который действовал в течение 2018-2019 годов.

«По предварительным данным, месячный теневой оборот указанного конвертационного центра составлял свыше 500 млн грн», - отметили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что сейчас деятельность конвертационного центра прекращена.
ForUm

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