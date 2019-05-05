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В Донецкой области 22-летний сепаратист «ДНР» добровольно сдался украинским правоохранителям, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В полицию Бахмута обратился бывший участник незаконных вооруженных формирований, который перешел на сторону сепаратистов еще в июне 2014 году, еще будучи несовершеннолетним.

В июне 2014 года 17-летний подросток под влиянием российской пропаганды пришел к сепаратистам помочь строить «русский мир». Однако, когда через несколько месяцев украинские военные освобождали северные города Донецкой области, он испугался и остался в родном городе. Но впоследствии решил снова присоединиться к НВФ, и в августе 2014-го уехал в Донецк, где присоединился к одному батальонов так называемой «ДНР» и в январе 2015 охранял административное здание этого батальона.

Мужчина решил сдаться украинским правоохранителям после того как в СМИ узнал о возможности освободиться от уголовной ответственности.

За прошедшие сутки на Донбассе ранен украинский военный, двое оккупантов были уничтожены.
ForUm

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