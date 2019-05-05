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За прошедшие сутки, 4 мая, пророссийские боевики на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что боевики стреляли из минометов вблизи Авдеевки из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенных пунктов Марьиинка, Новомихайловка, Камянка и Лебединское, со станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Чермалык, дважды из подствольных гранатометов - вблизи населенных пунктов Пески и Марьинка.

Также обстрелы велись в районе населенных пунктов Талаковка, Лебединское, Новотроицкое, Зайцевое, Луганское, Новоалександровка, Золотое-4.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки Объединенных сил, 04 мая двое оккупантов были уничтожены, еще двое - ранены.

От начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил - вблизи Лебединского и Новоалександровки. Потерь среди военных ООС нет.
ForUm

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