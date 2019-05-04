Военные Израиля сообщили о том, что ударили танками по военным постам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запущенные оттуда более 90 ракет. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter, передает УНН.

«Армия Израиля ударила танками по военным постах ХАМАС в секторе Газа», - говорится в сообщении.

Отмечается, что атака была проведена в ответ на более 90 ракет, выпущенных в израильских мирных жителей сегодня утром с территории сектора Газа. Информации о пострадавших пока нет.

В пресс-службе Армии ранее отметили, что сирены воздушной тревоги сработали в субботу, 4 мая, в городе Сдерот, а также на территории региональных советов Эшколь, Хоф-Ашкелон, Шаар ха-Негев и Сдот-Негев на юге Израиля.

Напомним, израильские военные в четверг нанесли удары по целям инфраструктуры ХАМАС на всей территории сектора Газы в ответ на запуск горящих шаров.