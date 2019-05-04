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Главы фракций Верховной Рады в субботу, 4 мая, встретятся с избранным президентом Владимиром Зеленским в здании парламента.

Как заявил глава фракции Самопомич Олег Березюк, на встрече планируют обсудить, в частности, дату инаугурации, сообщает Интерфакс-Украина.

«Будет встреча с новоизбранным президентом Украины в Верховной Раде. Будем говорить в том числе и об инаугурации», - сказал Березюк.

По его словам, встреча назначена на 15:00 в здании Верховной Рады.

 

Во вторник, 30 апреля, ЦИК объявила официальные результаты второго тура выборов президента Украины. Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов и избран на пост президента Украины.

3 мая результаты выборов были опубликованы в официальных изданиях Верховной Рады Голос України и Кабмина Урядовий кур'єр.

Именно с этого момента отсчитываются 30 дней для инаугурации новоизбранного президента.

Таким образом, инаугурация Владимира Зеленского должна состояться не позднее 2 июня.

Стоит отметить, что в Верховной Раде уже зарегистрирован проект постановления о проведении торжественного заседания парламента, посвященного инаугурации Зеленского 19 мая.
ForUm

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