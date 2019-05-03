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Благоприятная ситуация на валютной рынке в Украине в апреле обусловлена высоким предложением валюты благодаря рекордному притоку иностранных портфельных инвестиций в гривневые облигации внутреннего госзайма.

Как говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за апрель, благодаря этому на валютном рынке Украины на протяжении большей части месяца превалировал тренд укрепления гривни, сообщает УНИАН.

В НБУ напомнили, что за месяц регулятор посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке пополнил международные резервы на 300 миллионов долларов.

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины за апрель выросла к доллару США на 2,6% - до 26,49 грн/долл. Как сообщается на сайте НБУ, за этот период гривня выросла к евро на 3,5% - до 29,49 гривни/евро. Согласно приведенным данным, с начала года, за январь-апрель, гривня выросла к доллару на 4,3%, к евро - на 7%.

 
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