Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что парламент не будет нарушать закон, и примет на первой пленарной неделе постановление о дате инаугурации новоизбранного президента.

Об этом она заявила журналистам в Главном центре подготовки личного состава ГПСУ в Оршанце, сообщает Укринформ.

«Верховная Рада точно не будет нарушать закон в части чрезвычайно важного вопроса как инаугурация новоизбранного президента. Я убеждена что Верховая Рада оперативно примет постановление при назначении даты инаугурации», - сказала она.

Геращенко выразила убеждение, что на первой пленарной неделе, которая начнется 14 мая, будет принято постановление о дате инаугурации.

Напомним, Центральная избирательная комиссия по итогам повторного голосования 21 апреля 2019 на очередных выборах президента объявила избранным Президентом Украины Владимира Зеленского.

Инаугурация новоизбранного Главы государства должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального оглашения результатов выборов.