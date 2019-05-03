В Сумской области полиция задержала мужчину, который незаконно лишил свободы своего знакомого, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Пострадавшего с закованными в наручники руками и с цепью почти в пять метров длиной на автотрассе увидел случайный водитель.

Экипаж сектора реагирования патрульной полиции Ахтырского отдела полиции, прибывший на место, действительно, на одной из улиц на окраине райцентра обнаружил мужчину с длинной цепью на руке. По словам случайного свидетеля, который и сообщил полиции о «пленнике», тот двигался по обочине в направлении села Кардашовка. Пострадавшему предложили проехать в отделение и рассказать, что же с ним случилось.

Как выяснилось, накануне пасхальных праздников 54-летний нигде не работающий Виктор познакомился с 23-летним жителем Ахтырки. И тот предложил ему пожить у него и помочь по хозяйству, починить забор и тому подобное. Вместе с хозяином и его семьей мужчина встретил Пасху, а уже после праздника взялись наводить порядок во дворе. Но когда молодой хозяин дал батраку наряд на заготовку древесины, тот не согласился на тяжелую работу, и, забрав свою одежду, ушел.

Хозяин же, обнаружив исчезновение рабочего, не на шутку разозлился. Вместе с приятелем, сев в ВАЗ-2101, поехали разыскивать беглеца. Увидев того на одной из улиц Ахтырки, остановились и силой затолкали мужчину в салон машины. А дома ахтырчанин надел на него наручники и почти пятиметровую цепь и закрыл в сарае во дворе. Просидев в неволе около получаса, Виктор, несмотря на скованные руки, все же сумел открыть дверь и снова убежал со двора «работодателя».

«Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 146 «Незаконное лишение свободы или похищение человека» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Следствие продолжается, выясняются все обстоятельства совершения преступления», прокомментировал начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько.