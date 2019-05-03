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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на призыв телеканала Интер провести в Киеве акцию «Никто не забыт. Ничто не забыто» аналогичную российской акции «Бессмертный полк».  

«Правильная идея, полностью поддерживаю. Предлагаю тогда выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ, для полноты картины в человеческом и историческом измерении», - написал он в Facebook, комментируя предложение писателя Андрея Куркова выйти на улицы с портретами погибших на Донбассе, пропавших без вести в оккупированном Крыму и политзаключенных.

Телеканал «Интер», как и в прошлые годы, призывает киевлян пройти 9 мая так называемым «маршем памяти с фотографией родственника - участника Великой Отечественной войны».

В прошлом году обнародованные отрывки концерта ко Дню Победы 9 мая, который показал «Интер», вызвал критику пользователей интернета из-за слов ведущих о переименовании улиц в Украине «именами фашистских преступников».
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