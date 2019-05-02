Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с духовными лидерами мусульман Украины. В ней приняли участие шейх Ахмед Тамим, председатель Духовного управления мусульман Украины, муфтий Украины; Айдер Рустемов, муфтий Духовного управления мусульман Крыма; шейх Саид Исмагилов, муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе политика.

Сейчас в Украине проживает около 2 миллионов мусульман.

Зеленский отметил, что его стратегия – не на словах, а на деле объединить страну, ведь единство – это залог силы. Для этого, по его словам, следует начать конструктивный и откровенный диалог со всеми гражданами Украины, в частности на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

«Я призываю представителей разных религий и религиозных конфессий поддержать нас с этой инициативой – начать диалог с украинцами, которые сегодня находятся на временно оккупированных территориях. Мы считаем, что это первый возможный шаг для возвращения их домой, в Украину», - сказал Зеленский.

Участники встречи подтвердили свою готовность поддержать инициативы новоизбранного президента, ориентированные на консолидацию общества.

На встрече также шла речь, в частности, о возможности международных инвестиций в Украину от представителей мусульманских государств. Новоизбранный президент подчеркнул, что лично готов стать гарантом инвестиций в рамках своих полномочий, закрепленных Конституцией Украины.

Кроме этого, духовные лидеры украинских мусульман поздравили Зеленского с избранием на пост Президента Украины и отметили большую ответственность перед народом – представителями разных национальностей и вероисповеданий.

Напомним, 30 апреля Зеленский встретился с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием, а также Патриархом Филаретом и главой УПЦ МП митрополитом Онуфрием.