Поставки сжиженного газа (LNG) из США на европейский рынок увеличились на 272 процента с момента пилотных поставок в 2016 году и в марте 2019 года достигли рекордной отметки в 1,4 миллиарда кубических метров.

Соответствующее сообщение обнародовано на сайте Еврокомиссии по итогам двустороннего энергетического форума ЕС-США высокого уровня, который состоялся в четверг в Брюсселе, пишет Укринформ.

«С момента первых поставок в апреле 2016 года американский экспорт LNG в ЕС существенно увеличился. После встречи между президентом (США) Трампом и президентом (Еврокомиссии) Юнкером в июле 2018 года такая поставка увеличилась в разы и увеличилась на 272 процента. В результате в марте 2019 года зарегистрирован наибольший объем торговли LNG между ЕС и США в более чем 1,4 млрд кубических метров», - говорится в сообщении.

Во время встречи в Брюсселе еврокомиссар по вопросам климатических изменений и энергетики Ариас Каньете и секретарь США по вопросам энергетики Рик Перри (Rick Perry) с участием представителей бизнеса обсудили дальнейшие пути развития такого сотрудничества, включая доставку регазифицированного LNG европейским потребителям с использованием существующей трубопроводной инфраструктуры.

«Наша общая задача – дальнейшее углубление нашего сотрудничества в сфере энергетики. Природный газ будет оставаться важным компонентом в энергетическом балансе ЕС на ближайшую перспективу, по мере того, как мы продвигаемся к более чистым источникам энергии. Учитывая нашу большую зависимость от импорта, американский сжиженный газ, при условии конкретных цен, может играть все большую стратегическую роль в поставках газа в ЕС», - отметил еврокомиссар.

Он подчеркнул, что укрепление энергетической безопасности остается «историей успеха» трансатлантического сотрудничества, в котором заинтересованы обе стороны.

«Мы разделяем общую историю трансатлантического сотрудничества, которая знала хорошие и плохие времена, но мы всегда вместе защищали наше общее наследие свободы. Укрепление таких отношений может быть особенно заметным в энергетике. Что касается природного газа - каждый из нас имеет все необходимое для достижения огромных преимуществ от углубления энергетических отношений», - отметил по итогам встречи госсекретарь США.

Еврокомиссия заявляет, что рынок ЕС является вторым по величине рынком газа в мире, после США. Развитая инфраструктура LNG в европейских странах уже сейчас позволяет обрабатывать 150 миллиардов кубических метров газа. В то же время, ЕС продолжает развитие такой инфраструктуры, исходя из стратегической важности диверсификации и безопасности поставок газа. Самые масштабные инфраструктурные проекты в этом контексте реализуются в Польше и в Хорватии, а также в таких странах, как Греция, Испания, Ирландия, Швеция и Кипр.

Как ожидается, к 2022 году все страны ЕС, кроме Мальты и Кипра, будут иметь доступ к трем источникам газа. При этом 23 страны ЕС получат прямой доступ к мировому рынку LNG.