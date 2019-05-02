Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению сотрудника правоохранительного органа в незаконном сбыте огнестрельного оружия. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что полицейский в течение 2018 года, действуя из корыстных побуждений, с целью получения неправомерной прибыли, занимался торговлей огнестрельным оружием и реализовал третьим лицам два пистолета конструкции «Макаров», три пистолета «Glock», два пистолета «Grand Power» и пистолет «Walther PPK».

Согласно выводам экспертиз, указанное оружие является короткоствольным нарезным огнестрельным, находится в исправном состоянии и пригодно к стрельбе. Такие действия квалифицируются по ч.2 ст.28 УК Украины (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и ч.1 ст.263 УК Украины (сбыт огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения).

В случае доказательства вины полицейскому по приговору суда грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.