В Париже в результате столкновений активистов с полицейскими на демонстрациях по случаю 1 мая ранены 38 человек, в том числе 14 стражей порядка. 380 человек были предварительно задержаны, сообщает DW.

Беспорядки начались, когда члены левацкой группировки «Черный блок» на бульваре Монпарнас, выкрикивая: «Полицию ненавидят все!», стали бросать в сотрудников сил безопасности камни. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил на странице префектуры полиции в микроблоге Twitter, что вандалы напали на старинную парижскую больницу Питье-Сальпетриер, ранив ее сотрудников, а также полицейского, пришедшего на помощь.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон отдал служащим полиции распоряжение решительно пресекать любые проявления насилия. Только в Париже для обеспечения порядка во время первомайских демонстраций было задействовано 7400 сотрудников сил безопасности. Доступ к кварталам вокруг Площади согласия и Елисейских полей был полностью перекрыт.

Празднование 1 мая в остальной части Франции прошло в целом мирно. Однако в некоторых городах, таких как Лион и Кан, префектуры запретили проведение шествий в центре города.

Среди требований профсоюзов, звучавших на первомайских демонстрациях, было повышение покупательской способности населения. При этом были раскритикованы реформы, предложенные президентом Макроном на прошлой неделе в ответ на протесты «желтых жилетов», в том числе существенное снижение налога на добавленную стоимость.

По мнению активистов, эти меры не помогут улучшить социальное положение малообеспеченных слоев.

По данным МВД Франции, по всей стране в первомайских демонстрациях участвовали около 164 тысяч человек, из них 28 тысяч - в Париже. Профсоюзы в свою очередь сообщают о 310 тысячах участников.