Утро пятой годовщины одной из самых жестоких и не расследованных трагедий в современной истории Одессы и Украины Вадим Новинский и члены его команды провели на Куликовом поле, говорится в сообщении Оппозиционного блока в Фейсбук.

Здесь в здании Дома Профсоюзов пять лет назад нашли свою жуткую смерть почти 50 человек. Еще столько же все эти годы без обвинительных приговоров находятся в следственных изоляторах Одессы, Николаева и Херсона. При этом, то, что знают и помнят одесситы о страшных событиях 2 мая 2014 года, официальные власти предпочитают замалчивать, передают Vesti-ua.net.

«Родственники погибших в страшной трагедии 2 мая и родственники тех людей, которых незаконно удерживают под стражей уже пять лет, никогда ничего не просят. Они просят одного: справедливости, чтобы законность в Украине восторжествовала, а виновные в этой страшной трагедии были наказаны. 2 мая в Одессе произошло массовое убийство одесситов. Их хотели заставить любить Украину не по-одесски, а как-то по-другому, но они на это не пошли», - подчеркнул глава парламентской фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский.

Память погибших на Куликовом поле почтили глава партии «Наши» Евгений Мураев, народный депутат Татьяна Бахтеева, Светлана Фабрикант и депутаты Оппозиционного блока Одесского областного и городского советов, родственники и друзья погибших.

«Хоть и пять лет прошло, но боль от случившегося, мне кажется, никогда не угаснет. Более того, ощущение боли с тех пор еще усилились от того бессилия и той неправды о 2 мая, которую власть выносила наружу. Мы устали от беззакония, но, может быть, с новой властью придет мир и покой, а виновные в смерти наших близких будут наказаны», - отметила дочь погибшего 2 мая Елена Вячеславова.

«2 мая на Куликовом поле погиб мой друг. Обстоятельства и причины смерти никто не расследует, зато в ответ нас пытаются обвинить во всех грехах и в том, чего мы не делали», - подчеркнул друг погибшего 2 мая Станислав Черняк.

В условиях отсутствия социальной справедливости по отношению к родственникам жертв одесской трагедии Благотворительный фонд Вадима Новинского взял на себя вопросы финансовой помощи по оздоровлению семей с детьми – родственников погибших и тех, кто до сих пор находится в заключении без суда и следствия.