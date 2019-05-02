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По данным наблюдений метеостанции обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила +10,6° С, что на 1,9° С выше климатической нормы, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Отмечается, что особенностью нынешнего апреля стало то, что первая и третья декады оказались на 3,0° С теплее, а вторая декада - на 0,4° С холоднее нормы. Контрастность апреля подчеркивает то, что 8 дней были с заморозками на поверхности почвы, а 7 дней уже были с летней температурой выше 15,0° С.

Теплее всего в Киеве было 26 апреля, когда максимальная температура после полудня поднялась до +23,2° С, а холоднее - 5 апреля, когда минимальная температура под утро опустилась до +0,4° С.

Осадков в столице выпало около нормы, однако это благодаря 29 апреля, когда за сутки выпало 23 мм осадков.
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