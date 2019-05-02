За минувшие сутки, 1 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

дважды из 120 и 82 мм минометов - около населенного пункта Пески;

трижды из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Красногоровка и Николаевка;

восемь раз из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Новотроицкое, Марьинка, Авдеевка, Павлополь, Невельское, Пищевик, Верхнеторецкое и Широкино;

трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Гранитное, Лебединское и Николаевка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны два раза:

из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Южное;

со стрелкового оружия - у населенного пункта Станица Луганская.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 1 апреля пять оккупантов были уничтожены, еще двое - ранены.

С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - у города Марьинка;

из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское;

из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Павлополь.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.