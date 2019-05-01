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С 1 мая 2019 года вступает в силу статья Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» об уплате пени в случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом говорится в статье 26 закона «О жилищно-коммунальные услуги», пишет Укринформ.

В частности, статья 26 «Ответственность за ненадлежащее исполнение договора» устанавливает, что «в случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01 процента от суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100 процентов общей суммы долга».

Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги.

Вместе с тем, закон определяет, что пеня не начисляется при наличии задолженности государства за предоставленные населению льготы и жилищные субсидии и/или наличия у потребителя задолженности по оплате труда, подтвержденной надлежащим образом.

Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» был принят 9 ноября 2017 года, однако действие некоторых его положений было отсрочено.
ForUm

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