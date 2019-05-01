Император Японии Нарухито выступил с первой короткой речью после церемонии восшествия на престол, заявив, что надеется на всеобщее счастье, прогресс и мир во всем мире.

Официально он взошел на престол в среду в ходе церемонии унаследования имперских регалий (их три - зеркало, меч и яшма), сообщает ВВС.

С восшествием на престол императора Нарухито в Японии началась новая имперская эра Рэйва – что означает порядок и гармонию.

С начала правления каждого императора в Японии идет новое летоисчисление, параллельное общепринятому западному (от Рождества Христова).

Предшествовавшая эре Рэйва эра Хэйсэй (достижение мира) продолжалась с января 1989 года, когда умер император Хирохито и на трон взошел его сын Акихито (отец Нарухито), ставший 125-м императором.

В эмоциональной речи Нарухито поблагодарил отца. Его голос срывался, когда он говорил о служении Акихито Японии. «Мой отец всю жизнь служил народу Японии», - сказал Нарухито.

85-летний император Акихито отрекся от престола из-за возраста и плохого состояния здоровья. После отречения он получил титул почетного императора.

Нарухито - 126-й император Японии. Он учился в Оксфордском университете и стал наследным принцем в 28 лет.

В 1986 году он, по сообщениям, на чаепитии познакомился со своей женой, ныне императрицей Масако Овада. В 1993 году они поженились.

Единственный ребенок пары, принцесса Айко, родилась в 2001 году. Однако действующий закон Японии запрещает женщинам наследовать трон, поэтому она не является наследницей своего отца.

Брат Нарухито, принц Фумихито, будет следующим на троне, за ним в очереди на престол - племянник нового императора, 12-летний принц Хисахито.