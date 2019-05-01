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Следователи теруправления ГБР, расположенного в Полтаве, задержали помощника дежурного изолятора временного содержания № 4 ГУ Нацполиции в Полтавской области по подозрению в покушении на убийство. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, 28 апреля 2019 года, полицейский, находясь в поселке Опошня Зеньковского района бросил в сторону 64-летней женщины взрывное устройство – гранату. В результате взрыва женщина получила повреждения в виде проникающего осколочного ранения брюшной стенки и бедер.

О событии теруправление ГБР оперативно сообщило руководство Главного управления Нацполиции в Полтавской области.

Следователи ГБР выехали на место совершения преступления. Во время обысков по месту жительства полицейского следователи изъяли 30 патронов калибра 5,45.

Ему сообщено о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Также проводится расследование по факту хранения сотрудником полиции оружия и боеприпасов (ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Напомним, 28 апреля около 20:30 в момент взрыва боеприпаса пострадавшая ехала по улице на мопеде.
ForUm

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