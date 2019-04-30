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Полиция устанавливает обстоятельства взрыва гранаты в поселке Опошня Зиньковского района, в результате которого пострадала 64-летняя женщина

Инцидент произошел 28 апреля около 20:30, сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

По предварительной информации, женщина получила осколочные ранения туловища и ног в результате взрыва гранаты Ф-1, брошенной местным жителем на одной из улиц поселка.

Известно, что в момент взрыва боеприпаса пострадавшая ехала по улице на мопеде. Женщине оказана медицинская помощь без госпитализации.

Полицейскими задержан 35-летний житель района, который обоснованно подозревается в совершении данного преступления.

В настоящее время сведения внесены в Едрей с квалификацией по ст. 15 в. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
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