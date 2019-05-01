В Богородчанах водитель BMW-X5 не придерживался безопасной дистанции, не выбрал безопасную скорость движения и врезался в автомобиль RENAULT Kangoo, в результате чего погибла сотрудница полиции.

Трагедия произошла вчера, 29 апреля, около 21:40, сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Из-за столкновения 31-летняя пассажирка автомобиля RENAULT Kangoo, жительница Богородчан, скончалась по дороге в больницу, а водитель и 4 -летний ребенок получили телесные повреждения, и за их жизнь борются медики.

Около 10:00 30 апреля полицейские разыскали и задержали виновника ДТП. Речь идет о жителе села Росильная, 1978 года рождения.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством) УК Украины.