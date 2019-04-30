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Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске, завершили досудебное расследование в отношении участкового офицера Кальмиусского отделения полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области, подозреваемого в совершении ДТП.

Как сообщили ForUm’у  в пресс-службе ГБР, сотрудница полиции, находясь вне службы, за рулем автомобиля «ВАЗ», двигалась с превышением скорости, в результате чего совершила наезд на препятствие в виде бетонных блоков блокпоста в Мариуполе. Участковый офицер полиции находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В результате дорожно-транспортного происшествия 35-летний пассажир автомобиля получил тяжелые телесные повреждения, опасные для жизни, в частности, травмы грудной клетки, ребер, таза, ушиб легких.

По результатам предварительного расследования, полицейская обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, причинившие потерпевшему тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Тот факт, что женщина за рулем находилась в состоянии алкогольного опьянения, является отягощающим обстоятельством.

В случае доказательства вины, полицейской грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового

Обвинительный акт направлен в суд. Ко времени окончания досудебного расследования женщина в органах полиции уже не работает.
ForUm

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