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Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не видит принципиальной разницы между действующим Главой государства Петром Порошенко и избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, если речь идет о России. Об этом он сказал в интервью Rzeczpospolita.

«Я очень внимательно слушал заявления избранного президента и не нашел никакой существенной разницы между ним и Порошенко, если речь идет о России. Факт, что он стремится завершить войну на востоке Украины, Москве не помогает», - заявил Юнкер.

При этом он не стал высказывать каких-либо оценок относительно будущего президента.

«Увидим. Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину. Я всегда в контактах с украинцами подчеркиваю, что борьба с коррупцией должна быть усилена», - отметил президент Еврокомиссии.
ForUm

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