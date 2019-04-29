Чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александр Усик рассказал о том, как он, будучи маленьким ребенком, пришел к православной вере.

Фото: 112 Украина

Об этом Александр Усик сказал во время марафона «Пасха. Мы люди», который провел телеканал «112 Украина» в день Пасхи.

«Когда я лежал в больнице, к нам в больницу приехал священник. Он давал нам сладости какие-то, конфеты. Все детишки бегали, не понимая, что этот высокий статный дядька, с черной бородой и с большим крестом на груди просто пришел спасать наши маленькие грешные души. Я сидел возле него и расспрашивал о том, что где Бог, как к нему придти, где он живет, как он видит нас, не видит, слышит», - вспоминает боксер.

«И тогда он сказал: ты достаточно маленький еще, почему ты так интересуешься Богом? На что я ему ответил, что я скоро с ним встречусь. Он говорит: почему ты так решил? Я сказал, что я слышал разговор моей мамы с врачом, которая говорила о том, что я сложный или сложно больной, или еще что-то. На что он мне ответил, что не врачам решать, никому не решать, а решать одному Богу – будешь ты жить или умрешь. И вот с того времени я начал прибегать к Господу нашему Иисусу Христу и идти за ним. Не он идет за мной, а я иду за ним. Каждый день говорю ему спасибо за каждый прожитый великолепный день», - рассказал Усик.