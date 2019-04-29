За минувшие сутки, 28 апреля, вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня, из них дважды с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил:
из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Широкино;
из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Пески.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг из гранатометов различных систем обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское.
Потери врага произошли в небоевых условиях. По данным разведки Объединенных сил, 28 апреля трое оккупантов умерли, один травмирован.
С начала текущих суток враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Широкино в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток».
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.
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