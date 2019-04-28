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Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос анонсировал планы ликвидации госконцерна «Укроборонпром» и создание вместо него нового государственного органа.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

«Вместо госконцерна «Укроборонпром» будет создан отдельный государственный орган с расширенными полномочиями, которому будут подчинены предприятия-участники концерна», - рассказал Кривонос в интервью в эфире «5 канала» 27 апреля.

Заместитель секретаря СНБО уверен, что реформа системы управления ОПК позволит значительно снизить коррупционные риски, а фирмы- «прокладки» ликвидируют.

По его словам, недавно состоялось заседание круглого стола под председательством Секретаря СНБО Украины Турчинова при участии народных депутатов и специалистов оборонного сектора, во время которого был обсужден законопроект, предусматривающий лишение «Укроборонпрома» несвойственных ему функций государственного управления.

Кривонос отметил, что новый законопроект предусматривает существенное повышение уровня прозрачности государственного оборонного заказа.

Кривонос напомнил, что «Укроборонпром» был создан по инициативе Януковича «для более простого контроля за всеми финансовыми потоками, которые шли через предприятия ОПК». Поэтому, по словам заместителя Секретаря СНБО Украины, цель внесенного на рассмотрение парламента законопроекта - «уничтожение старой системы управления в «Укроборонпроме», в то же время, сами предприятия, которые способны эффективно и прозрачно работать - останутся.
ForUm

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