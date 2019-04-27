Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призвала ЕС отреагировать на намерение президента РФ Владимира Путина упростить выдачу российского гражданства для всех украинцев.

Об этом она написала в своем Twitter.

«Эй, ЕС! После некоторых критических слов о паспортизации Донбасса (а это лучше, чем ничего) теперь вы видите, что Путин продолжает свою эскалацию», - написала евродепутат, обратившись к главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, еврокомиссару Иоганнесу Гану и президенту Европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру.

«Поднимет ли Гайко Маас (глава МИД Германии - Ред.) Этот вопрос на Совете безопасности ООН или украинцы снова должны взять на себя инициативу?», - отметила евродепутат.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в правительстве России думает над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям «ЛНР» и «ДНР», но и всем украинцам.

24 апреля Путин подписал указ, позволяющий жителям оккупированных территорий Украины - псевдореспублик «ДНР» и «ЛНР» - получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

В ответ Украина обратилась в Совбез ООН. Официальный Киев считает, что этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям.