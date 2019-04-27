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Продолжается массовая забастовка пилотов «Скандинавских авиалиний» (SAS). Отмена 70% рейсов нарушила планы 170 тысяч пассажиров. Об этом сообщает Еuronews.

Профсоюз, объединяющий пилотов из Дании, Норвегии и Швеции, сообщил также о дополнительной отмене еще 587 рейсов в предстоящее воскресенье.

Керстин Алмрот рассказывает, что летит из Швеции в Данию из-за отмены рейсов ей пришлось добираться из Умео до Стокгольма на ночном поезде, чтобы оказаться в аэропорту вовремя. «В понедельник мне нужно возвращаться, но не знаю, смогу ли я это сделать», — говорит она.

О своём недовольстве говорят и пассажиры в Копенгагене. Клаус Лангбалле: «Мы должны были вылететь в Лос-Анджелес. Мы очень расстроены, даже доведены до отчаяния. Эта поездка подарком на мой день рождения, но в итоге он испорчен».

Напомним, пилоты «Скандинавских авиалиний» требуют повышения зарплаты на 13%, в то время как руководство считает, что эти запросы завышены.
ForUm

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