Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщило агентство Синьхуа.
Председатель КНР также обратил особое внимание на важность укрепления связей с Украиной и заявил, что Пекин готов работать с Киевом для того, чтобы поднять на более высокий уровень взаимовыгодное сотрудничество в интересах народов двух стран.
Как ожидается, официально о победе Зеленского будет объявлено 30 апреля. Инаугурация нового президента должна состояться в течение месяца.
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