также в разделеПолитика
В России думают упростить выдачу гражданства украинцам 10
Гройсман рассказал о встрече с Зеленским 28
Председатель КСУ признал встречу с соратником Зеленского 202
Климкин назвал условия сотрудничества с Зеленским 72
Вице-спикер Сыроид сорвала выступление депутата по трагедии 2 мая в Одессе 73
В Раде собирают подписи за отставку Луценко 35
СМИ: Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу 53
Медведчук о «нормандском формате»: Никто не выполнил решения даже прошлой встречи 27
Трамп анонсировал расследование «сговора» Украины с Клинтон во время выборов 189
Рада планирует разблокировать подписание закона о языке 14 мая 36
Польские СМИ: Медведчук предложил прямые переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе 34
Украина в ООН призвала ужесточить санкции против России 38
В ООН назвали паспортный указ Путина подрывом суверенитета Украины 82
Владимир стал Володимиром: Зеленский переименовался в Facebook 30
Новинский: Парубий должен подать в отставку 120
ВР призвала мировое сообщество осудить выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО 37
В Раде заблокировали подписание закона о языке 610
Рабинович: План Медведчука — на сегодня единственно возможный план мирного урегулирования конфликта 29

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщило агентство Синьхуа.

Отмечается, что в поздравительной телеграмме, направленной Зеленскому в среду, 24 апреля, Си Цзиньпин отметил «успехи в развитии двусторонних отношений между странами с момента установления дипломатических связей».

Председатель КНР также обратил особое внимание на важность укрепления связей с Украиной и заявил, что Пекин готов работать с Киевом для того, чтобы поднять на более высокий уровень взаимовыгодное сотрудничество в интересах народов двух стран.

Как ожидается, официально о победе Зеленского будет объявлено 30 апреля. Инаугурация нового президента должна состояться в течение месяца.

Напомним, Владимир Зеленский улетел на выходные в Турцию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги