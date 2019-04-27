Отмечается, что в поздравительной телеграмме, направленной Зеленскому в среду, 24 апреля, Си Цзиньпин отметил «успехи в развитии двусторонних отношений между странами с момента установления дипломатических связей».

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщило агентство Синьхуа .

Председатель КНР также обратил особое внимание на важность укрепления связей с Украиной и заявил, что Пекин готов работать с Киевом для того, чтобы поднять на более высокий уровень взаимовыгодное сотрудничество в интересах народов двух стран.

Как ожидается, официально о победе Зеленского будет объявлено 30 апреля. Инаугурация нового президента должна состояться в течение месяца.

Напомним, Владимир Зеленский улетел на выходные в Турцию.