Сотрудничество министра иностранных дел Павла Климкина с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским возможно при условии обоюдного желания и общности целей и принципов во внешней политике.

Об этом Климкин заявил на совместном брифинге с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом, сообщает Укринформ.

«Во-первых, это (сотрудничество - ред.) всегда зависит от двух вещей – от общего желания и общих приоритетов и путей, как мы видим их выполнение. У меня есть свои ценности, свои принципы и свои убеждения. Если они будут совпадать и будет общее желание об этом (сотрудничестве - ред.), мы будем разговаривать. Но от того, что мы делали эти пять лет, а я лично верю в то, что я делал, - отступать не буду», - сказал глава МИД.

На уточняющий вопрос журналистов, были ли у него какие-то переговоры или контакты с Зеленским, министр уточнил, что «это новоизбранный президент должен прокомментировать».

«У него есть все возможности говорить о том, какие происходят встречи, какие происходят контакты, договоренности. Я думаю, что в ближайшее время он это сделает. Я, конечно, не могу делать это за него», - резюмировал Климкин.