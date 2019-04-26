Режиссер Олег Сенцов не подвергался жестокому обращению во время задержания, а зафиксированные у него гематомы и ссадины имеют «альтернативное происхождение».

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на ответ минюста РФ ЕСПЧ, где рассматривается жалоба Сенцова.

Правоохранительные органы РФ провели расследование по заявлению Сенцова о жестоком обращении и не нашли причин для возбуждения уголовного дела.

Также в ответе минюста ЕСПЧ говорится, что дело Сенцова рассматривал «суд, созданный на основании закона», а приговор не был основан на показаниях, полученных под давлением.

По данным издания Ведомости, российские власти объяснили суду, что ссадины и кровоподтеки у Сенцова появились потому, что тот «на непродолжительное время был прижат лицом к стене».

25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.