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Сегодня  33-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС.  

Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах повторного голосования на выборах президента окружных избирательных комиссий всех 199 территориальных избирательных округов. Также ЦИК составила и объявила протокол об итогах повторного голосования 21 апреля с очередных выборов Президента Украины в пределах зарубежного избирательного округа.

Подозреваемый в подготовке теракта экс-руководитель центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан покинул территорию Украины. Адвокат уверяет, что он вернется в Украину до 7 мая.

Генеральный прокурор США Билл Барр работает над «чрезвычайными» и «большими» разоблачениями деятелей из Украины, которые якобы пытались влиять на результаты выборов в 2016 году в пользу Хиллари Клинтон, заявил президент США Дональд Трамп.

«Укртранснафта» вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь-Броды» («Дружба»).

ВТО подтвердила победу России по делу о «транзитных войнах».

В течение 25-26 апреля стоимость бензинов и ДТ на АЗС в Украине продолжила рост на 0,5-1 грн/л.

В Украине впервые снесли незаконную многоэтажку.
ForUm

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