Подозреваемый в подготовке теракта экс-руководитель центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан вернется в Украину к 7 мая. Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин

Он уверен, что его клиент вернется в Украину из-за границы к судебному заседанию, которое состоится 7 мая.

«Он имеет полное право выезжать за границу, поскольку к нему не применена никакая мера пресечения. Насколько я знаю, у него дети учатся за границей... я уверен, что Владимир Рубан вернется к заседанию суда», - сказал он.

По его словам, в этой ситуации нет ничего удивительного, поскольку Рубан имел на выезд за границу законные основания.

Ранее СМИ сообщили, что Рубан покинул территорию Украины.

Напомним, 16 апреля народного депутата Надежду Савченко и Владимира Рубана освободили из-под стражи.

Как известно, руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.