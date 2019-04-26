Подозреваемый в подготовке теракта экс-руководитель центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан покинул территорию Украины.

Об этом «Украинской правде» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

«Рубан выехал из Украины. Суд сообщал ему на последнем заседании, что следующее состоится 7 мая. Меру пресечения суд ему не выбрал», - отметили в ведомстве.

«Украинская правда» обратилась по комментарии к адвокату Рубана и в Государственную пограничную службу.

Поскольку Рубану не продлили меру пресечения, у него не было никаких ограничений на передвижение в Украине и за ее пределами.

Напомним, 16 апреля народного депутата Надежду Савченко и Владимира Рубана освободили из-под стражи.

Как известно, руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.