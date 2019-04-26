Орган по разрешению споров ВТО 26 апреля утвердил доклад третейской группы по спору «Россия - меры в отношении транзита товаров», инициированному Украиной в 2016 году, признав правомерным ограничение Россией транзита украинской продукции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

«В докладе третейская группа пришла к выводу о том, что все оспариваемые Украиной российские меры соответствуют правилам ВТО. Украина воздержалась от апелляции данного решения, и с сегодняшнего дня решение окончательно вступило в силу», - говорится в сообщении.

По словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, такое решение добавляет веса аргументам России в споре с США по пошлинам на сталь и алюминий.

«Положительно оцениваем результаты спора для Российской Федерации как в рамках настоящих процедур, так и в системном плане, в частности, в контексте споров с США по мерам в отношении стали и алюминия. Считаем, что данное решение является выверенным и отражает реальный баланс прав членов организации по защите своей национальной безопасности и их обязанностей по устранению ограничений в международной торговле, как это предусмотрено Соглашениями ВТО», - сообщил министр.

В Минэкономразвития также отмечают, что вопрос об интерпретации и применении положений статьи XXI ГАТТ впервые проясняется третейской группой. Итоги спора являются системно значимыми и закрепляют неотъемлемое право члена ВТО принимать меры, необходимые для защиты национальных интересов. При этом третейская группа заключила, что такие меры могут быть приняты в строго определенных ситуациях, закрепленных в этой статье. Перечень таких ситуаций является закрытым.

В транзитном споре меры были приняты по соображениям необходимости защиты национальной безопасности при наличии чрезвычайности в международных отношениях.

Напомним, Украина оспаривала введенные Россией ограничения на транзит украинских грузов в Казахстан и Киргизию в 2016 году. С 1 января 2016 года вступил в силу режим зоны свободной торговли (ЗСТ) Украины и ЕС. В сложившихся обстоятельствах Россия, как заявил МИД РФ, была вынуждена принять меры, нивелирующие возникающие для ее экономики риски и приостановила в отношении Украины действие договора о зоне свободной торговли.

Украина в феврале 2017 года попросила ВТО создать третейскую группу для рассмотрения ее жалобы на Россию. В свою очередь, РФ мотивировала свои действия нормой Генерального соглашения о тарифах и торговле (статья ХХI), которая допускает введение защитных мер в случае угрозы национальной безопасности.

По результатам рассмотрения претензий Украины третейская группа ВТО пришла к выводу, что все оспариваемые меры приняты Россией для защиты существенных интересов своей безопасности в условиях чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях. Они полностью соответствуют статье XXI Генерального соглашения по тарифам и торговле («Исключения по соображениям безопасности») и иным обязательствам России в ВТО.