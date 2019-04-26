Генеральный прокурор США Билл Барр работает над «чрезвычайными» и «большими» разоблачениями деятелей из Украины, которые якобы пытались влиять на результаты выборов в 2016 году в пользу Хиллари Клинтон.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире программы Hannity на Fox News, сообщает Укринформ.

На вопрос ведущего телеканала Шона Ханнити, нужно ли американцам увидеть результаты украинского расследования о возможном сотрудничестве Клинтон с украинскими чиновниками, Трамп ответил: «Думаю, да. Могу себе представить, что Барр захочет это увидеть. Я, конечно же, надеюсь на генпрокурора. Посмотрим, что он скажет об этом».

«Кажется, это большое дело, очень интересный эпизод в отношении Украины. Я недавно говорил с новым президентом (Владимиром Зеленским. - Ред.) и поздравил его. Но это кажется очень, очень большим делом. И я не удивлен», - добавил американский лидер.

Как отмечает телеканал, Трамп повторяет месседж своего адвоката Руди Джулиани, который в среду в Twitter написал: «Не спускайте глаз с Украины».

Напомним, народный депутат Борислав Розенблат обвинил директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и народного депутата Сергея Лещенко в обнародовании материалов «черной бухгалтерии» Партии регионов, в которых фигурировал глава штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа Пол Манафорт.

По его информации, данные досудебного расследования были обнародованы в пользу кандидата на пост президента США Хилари Клинтон.

Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что поручил в рамках уголовного дела проверить, действительно ли имел место факт вмешательства директора НАБУ в американские выборы.

В НАБУ назвали заявления Луценко абсурдной попыткой дискредитировать независимый антикоррупционный институт.

Следователи Государственного бюро расследований начали следственные действия по делу, возбужденному по факту возможного вмешательства Сытника в президентские выборы в США в 2016 году.