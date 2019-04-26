Вчера, 25 апреля, в 21:43 АО «Укртранснафта» вынужденно приостановило транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь-Броды» («Дружба»), сообщает пресс-служба компании.

«Такое решение компания, в частности, приняла руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины. Согласно условиям этого договора, Укртранснафта имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям. Все материальные убытки возлагаются на сторону, которая не соблюла выполнения своих обязанностей», - говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что оператор нефтетранспортной системы вынужден прибегнуть к таким действиям в связи с отказом приема некачественной российской нефти на приемо-сдаточных участка «Будковце» (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточных участки нефти «Фенешлитке» (Венгрия).

«О времени восстановления перекачки нефти по нефтепроводу «Мозырь-Броды» сообщим позже», – сказано в сообщении.

Напомним, некачественную нефть на нефтепроводе «Дружба» обнаружили 19 апреля. С этого времени белорусская сторона неоднократно предупреждала о возможности срыва поставок и трудностях с переработкой загрязненной нефти. Российская «Транснефть» обнаружила источник загрязнения на участке Самара-Унеча и смогла частично возобновить транспортировку «чистой» нефти. Сейчас стороны обсуждают вопрос компенсации.

Белорусская сторона заявляла, что будет требовать от РФ компенсации, речь может идти о сотнях миллионов долларов.

Беларусь из-за поставок некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

Польша также отказалась принимать «грязную» российскую нефть, что вызвало остановку транзита по западному направлению.