Во Львове впервые в Украине снесли 7-этажный самострой, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

«Информируем, что демонтаж построенной с нарушениями многоэтажки на ул. Лычаковской, 259 завершен. На сегодня, используя крупногабаритную 26-тонную технику, удалось снести весь дом. Теперь осталось только убрать строительный мусор», – заявил руководитель юридического отдела Инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля Львова Святослав Кондратов,.

По его словам, работы по демонтажу продолжались около месяца: сначала сносили крышу, затем проводилось разрушение несущих строительных конструкций, дальше дом сносили секциями. «Финансирование сноса осуществлялось за счет средств исполнительного производства, работу выполняла подрядная организация», - рассказал Кондратов.

Прецедентов, чтобы сносили многоквартирный дом такого размера, построенный без документов, в стране еще не было. Как отметил городской председатель Львова Андрей Садовый, этот прецедент должен стать предостережением для всех застройщиков по соблюдению законодательства в сфере градостроительства.