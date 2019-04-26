В течение 25-26 апреля стоимость бензинов и ДТ на АЗС в Украине продолжила рост на 0,5-1 грн/л

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на ежедневный ценовой мониторинг рынка нефтепродуктов.

На станциях сети WOG стоимость бензинов и ДТ выросла на 50 коп./л, до: А-92 – 30,99 грн/л, А-95 – 31,99 грн/л, А-95 Премиум – 32,99 грн/л, ДТ – 30,99 грн/л. В сети SOCAR цены безнины подорожали на 30 коп./л, до А-92 – 30,89 грн/л, А-95 – 31,89 грн/л, А-95 Премиум – 32,89 грн/л. Оператор Parallel повысил цены на 50 коп./л, до А-92 – 30,75 грн/л, А-95 – 31,75 грн/л, ДТ – 30,75 грн/л. В сети Glusco топливная линейка подорожала на 20-70 коп./л, до А-92 – 28,95 грн/л, А-95 – 29,95 грн/л, ДТ – 28,95 грн/л. На AMIC в Киевском регионе бензин подорожал на 30 коп./л, а ДТ на 1 грн/л: А-92 – 28,79 грн/л, А-95 – 29,79 грн/л, ДТ – 29,49 грн/л.

В харьковском регионе, цены выросли на 90 коп./л в сети U.GO (АЗС АО «Укргаздобыча»): А-92 – 28 грн/л, А-95 – 29 грн/л, ДТ – 29 грн/л. На АЗС Marshall цены выросли на 1 грн/л, до А-92 – 26,90 грн/л, А-95 – 27,90 грн/л, ДТ – 27,40 грн/л.

Отметим, что также цены подняли многие другие крупные сети: KLO, ОЛАС, Neftek, «Автотранс», ZOG, «Укр-Петроль», «Катрал», МАРКЕТ, Jazz Oil, Prime.

Таким образом, по состоянию на 26 апреля 2019 года средние цены на топливо на заправках в Украине выросли до: А-92 – 28,53 грн/л, А-95 –29,65 грн/л, А-95 Премиум – 30,79 грн/л, ДТ – 29,17 грн/л.

Напомним, в течение 20-21 апреля стоимость бензинов и ДТ на АЗС в Украине выросла на 30-60 коп./л.

А 22-23 апреля стоимость топлива на ряде АЗС также выросла на 20-80 коп./л

24 апреля на АЗС ANP, «Авиас» и других станциях сети «Привата» стоимость светлых нефтепродуктов выросла на 1 грн.