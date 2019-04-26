Водоснабжение по всей территории Донецкой области будет возобновлено с 1 мая благодаря подключению к электросетям предприятия «Вода Донбасса», которое обеспечивает водой этот регион.



Об этом сообщил в ходе Часа вопросов к правительству в Раде вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает УНИАН.

«Мы приняли решение о предоставлении лицензии КП «Вода Донбасса», которое, к сожалению, не выполнило финансовых обязательств за поставленную электроэнергию. Но с 1 мая Донецкая областная военно-гражданская администрация предоставит им предоплату и будет возобновлено водоснабжение на всей территории», - сказал Зубко.

Он также сообщил о проведении проверки на уровне области финансово-хозяйственной деятельности КП «Вода Донбасса».

«Мы сейчас проводим проверку на уровне области финансово-хозяйственной деятельности КП «Вода Донбасса», чтобы выяснить, почему предприятие, собирая средства, практически ни копейки не заплатило за электроэнергию и с другой стороны - посмотреть на ответственность руководителей, которые на сегодня не выполняют свои обязанности», - подчеркнул вице-премьер.

Присутствующий в парламенте министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметил, что предприятие «Вода Донбасса» в январе-марте этого года использовало электроэнергию на 285 миллионов гривен, при этом ничего не перечислило поставщику за предоставленные услуги. «Вода Донбасса» в январе-марте использовала электроэнергию на 285 миллионов гривень, собирает предприятие 80 миллионов гривень ежемесячно. За три месяца за электроэнергию уплачено ноль гривен и ноль копеек. В таких условиях рынок работать не может», - заявил Насалик.

Напомним, в начале апреля по требованию поставщика «последней надежды» госпредприятия «Укринтерэнерго» оператор системы распределения выполнил частичное отключение электроснабжения коммунального предприятия «Вода Донбасса», которое обеспечивает водой Донецкую область. Для возобновления поставок электроэнергии и подключения к электросетям предприятие «Вода Донбасса» обязано заключить договор с новым поставщиком электроэнергии, а также урегулировать вопрос погашения задолженности.

31 марта 2019 года госпредприятие «Укринтерэнерго» завершило поставку электрической энергии потребителям, которые присоединились к договору о поставке электрической энергии поставщиком «последней надежды» с 1 января 2019 года.

Согласно данным на сайте «Укринтерэнерго», таких потребителей в Украине более 1300. Многие из них имеют проблемы с платежной дисциплиной, за первые два месяца 2019 года общий уровень расчетов потребителей за электроэнергию не превышает 40%. Среди самых больших должников – теплокоммунэнерго, госшахты, промышленные и госпредприятия, а также водоканалы, наиболее проблемные из которых ГП «Вода Донбасса» и КП «Лисичанскводоканал», снабжающие водой Донецкую и Луганскую области.

