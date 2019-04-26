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За минувшие сутки, 25 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил:

из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Пески;

из вооружения боевых машин пехоты - около населенного пункта Павлополь;

трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенных пунктов Гнутово и Пищевик;

трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Лебединское и Талаковка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем однажды обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Кримское.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа. По данным разведки, 25 апреля двое оккупантов были ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксировано.
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