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Спикер парламента Андрей Парубий должен подать в отставку. Об этом заявил 24 апреля в эфире телеканала «НАШ» глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский, сообщает пресс-служба Оппоблока.

Глава фракции считает его ответственным за принятые Верховной Радой националистические, дискриминационные и токсичные для общества законы.

По его словам, уже только за это он заслуживает отставки. «Чего только стоят антицерковный закон и дискриминационный языковой закон, который сам по себе является антиукраинскими», - заявил Новинский.

В связи с этим, Оппозиционный блок выступает за то, чтобы спикер парламента Андрей Парубий добровольно сложил полномочия, как ответственный за политику раздора украинского общества. Эту дестабилизирующую политику, по словам лидера оппозиции Новинского, государство системно на протяжении последних пяти лет реализовывало во главе с Петром Порошенко, Андреем Парубием и Владимиром Гройсманом, все они своими действиями заслужили отставку. Фракция Оппозиционного блока проголосует за инициированную парламентариями отставку спикера ВРУ Андрея Парубия.
ForUm

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