Движущей силой предательства Иудой Иисуса Христа стали ложь и лицемерие, поэтому верующим необходимо избегать их даже в мелочах.

Фото: pravmir.ru

Об этом сказал Патриарх Кирилл в канун Великого Четверга Страстной седмицы, сообщает «Фома».

Патриарх отметил, что сутью греха Иуды стала именно ложь.

«Конечно, не в одночасье Иуда решил предать Спасителя. Может быть, неким поводом стала великая жертва, которую принесла женщина, купившая драгоценное миро и помазавшая им ноги Спасителя. Но, конечно, причина была в другом. Поскольку Иуда был лжец и лицемер, умело скрывавший свою подлинную сущность от окружающих, то поступок этой женщины был для него нестерпим. Именно поэтому он принимает решение предать Спасителя, – потому что уже нестерпимым было для него пребывать рядом со Спасителем и Его учениками», – сказал он.

Как добавил Предстоятель Русской Церкви, ложь лежит в основании практически всех пороков, и даже сказанная в качестве шутки, она может перерасти в нечто большее.

«Мы должны учиться избегать лжи даже в мелочах. Избегать лжи … даже в шутках или бытовых ситуациях, когда ложь воспринимается как некое развлечение. Нужно постараться искоренить ложь из своей жизни, – тогда и в большом деле мы уже не скажем и не сделаем неправды», – подчеркнул Патриарх.