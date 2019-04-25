Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует в 2019 году увеличить объем инвестиций в украинскую экономику в 2 раза, до 1 миллиарда долларов.



Об этом в ходе форума сообщила глава украинского офиса ЕБРР Марина Петрив, передает УНИАН.

«Те 0,5 миллиарда долларов, которые мы сделали в прошлом году, на фоне общего объема инвестиций выглядят совсем неплохо. В этом году мы надеемся до двух раз увеличить этот объем, но для нас будет очень важно, чтобы не предпринимались шаги, которые могут испугать бизнес, потому что это будет означать, что нам некого будет поддержать», - сказала Петрив.