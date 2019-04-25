Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского представила его «военную доктрину». Документ изданию «Новое время» передал советник новоизбранного президента по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

В команде Зеленского обещают обеспечить объединенное руководство силами обороны в соответствии с принципами и стандартами, принятыми государствами-членами НАТО.

«Должность начальника Генерального штаба будет отделено от должности главнокомандующего Вооруженных сил», - говорится в документе.

Согласно доктрине, противостоять «противнику, который превосходит нас численно и материально, будет профессиональная, добровольная и мотивированная армия, взаимосовместимая с армиями стран НАТО».

«Армия будет усилена резервом постоянной готовности и системой территориальной обороны. Мы обеспечим привлечение к руководству армией боевых офицеров, которые заботятся о жизни солдата и способны одерживать победы. Командиры и органы управления тактического и оперативного уровня получат максимально возможную самостоятельность в принятии решений по отпору вооруженной агрессии», - говорится в доктрине.

Команда Зеленского планирует лишить Вооруженные силы «несвойственных функций».

Военное имущество, которое не используется по назначению, будет передано в управление центральных или местных органов власти, других органов, уполномоченных управлять государственным имуществом.

Будет обеспечена открытость финансовой информации по функционированию сектора безопасности и обороны и доступ общественности к контролю эффективности использования каждой копейки выделенных финансовых ресурсов.

Военнослужащих обещают обеспечить служебно-должностным жильем. Те, кто имеет выслугу более 20 лет, будут обеспечиваться квартирами через накопительные целевые программы, долгосрочное и ипотечное кредитование.