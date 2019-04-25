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Народные депутаты 235 голосами приняли за основу и в целом Постановление о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора, сообщает пресс-служба аппарата парламента.

Согласно постановлению, Парламентская ассамблея Организации Североатлантического договора (ПА НАТО) поддержала инициативу Верховной Рады о проведении в Украине весенней сессии Ассамблеи, которая должна состояться в Киеве 22-25 мая 2020 года.

Постановлением предусмотрено создать Организационный комитет по подготовке и проведению весенней сессии ПА НАТО, который должен разработать соответствующий план мероприятий.

Также предполагается обратиться в Кабинет Министров с предложением предусмотреть в проекте госбюджета на 2020 год необходимые финансовые и материальные ресурсы для подготовки и проведения весенней сессии ПА НАТО и обеспечить совместную работу министерств и ведомств Украины с соответствующими комитетами и аппаратом Верховной Рады по подготовке и проведению сессии.

Регистрационный номер постановления №10091.
ForUm

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