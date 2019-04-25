также в разделеОбщество
Верховный суд закрыл дело по обращению к Варфоломею за томосом 9
В Раде искали взрывчатку 8
В СМИ появилась «военная доктрина» Зеленского 25
Кононенко пришел на допрос в НАБУ 14
СМИ: Российские пранкеры позвонили Макрону от имени Зеленского 35
Лисянский: В ОРДЛО уже составили списки для получения российских паспортов 33
Нардепам в Раде раздают Библии 25
МВД РФ: Жители ОРДЛО смогут получать российские паспорта без отказа от украинских 25
Зам Луценко подал в отставку 45
Бывший разведчик Нацгвардии организовал банду в Запорожье 36
Вступительная кампания в вузы начнется 1 июля 32
«Еврей возглавил Украину»: Чешское издание поменяло заголовок статьи о Зеленском 69
У православных христиан — Чистый четверг 58
Мангеру изменили подозрение по делу Гандзюк 27
На Донбассе задержан диверсант, пробиравшийся в тыл ВСУ 84
24 апреля. Картина дня 58
НАБУ начало расследование по кинокомпании Зеленского 48
На Черниговщине украли туалет, установленный за средства ООН 37

Экс-председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева назвала «нелепыми» слова новоизбранного президента Владимира Зеленского о том, что она «прячется в Лондоне». Об этом она заявила в интервью Радио Свобода.

«Я живу и работаю в Лондоне уже семь месяцев. Работаю в самом известном экономическом институте мира – Лондонской школе экономики (LSE). Занимаюсь глобальными вопросами монетарной политики и трансформаций центральных банков. Очень горжусь своей работой и достигнутыми реформами. Пишу книгу о том, как делать всеобъемлющую реформу финансового сектора, консультирую центробанки и правительства других стран. Потому как я могу комментировать эти нелепые обвинения?» - спросила Гонтарева.

19 апреля во время неофициальных дебатов кандидатов в президенты Украины Владимир Зеленский спросил Петра Порошенко: «Почему Гонтарева скрывается в Лондоне?»

Валерия Гонтарева заявила об отставке с должности главы Национального банка Украины в апреле 2017 года. Ее освобождение утвердили 15 марта 2018. В тот же день новым главой НБУ Рада назначила Якова Смолия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги