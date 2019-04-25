Экс-председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева назвала «нелепыми» слова новоизбранного президента Владимира Зеленского о том, что она «прячется в Лондоне». Об этом она заявила в интервью Радио Свобода.

«Я живу и работаю в Лондоне уже семь месяцев. Работаю в самом известном экономическом институте мира – Лондонской школе экономики (LSE). Занимаюсь глобальными вопросами монетарной политики и трансформаций центральных банков. Очень горжусь своей работой и достигнутыми реформами. Пишу книгу о том, как делать всеобъемлющую реформу финансового сектора, консультирую центробанки и правительства других стран. Потому как я могу комментировать эти нелепые обвинения?» - спросила Гонтарева.

19 апреля во время неофициальных дебатов кандидатов в президенты Украины Владимир Зеленский спросил Петра Порошенко: «Почему Гонтарева скрывается в Лондоне?»

Валерия Гонтарева заявила об отставке с должности главы Национального банка Украины в апреле 2017 года. Ее освобождение утвердили 15 марта 2018. В тот же день новым главой НБУ Рада назначила Якова Смолия.