У Польщі відбуваються арешти в справі щодо диверсії на залізниці

У Польщі почали інтенсивні, розвідувальні та слідчі дії, зокрема арешти, у справі щодо диверсії на залізниці, що веде до України.

Про це повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька на платформі X.

"Триваються інтенсивні оперативні, розвідувальні та слідчі дії, включаючи арешти, забезпечення та аналіз доказів", – написала вона.

Речник міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський у своєму Х написав, що арешти стосуються кількох людей та нині правоохоронці з'ясовують їхню причетність до справи, інформує Суспільне.

17 листопада у Польщі повідомили про диверсію на залізничній ділянці Демблін–Варшава у населеному пункті Міка та поблизу Пулави. Вибуховий пристрій здетонував та зруйнував залізничну колію. Цей відрізок залізниці веде до кордону з Україною. Прокуратура розслідує справу як тероризм. Вночі 18 листопада рух двома коліями відновили.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що війська тероборони країни патрулюватимуть залізничну інфраструктуру. Він також стверджує, що польська влада пов’язує вибухи на залізничних коліях з діяльністю російських спецслужб.

Премʼєр-міністр Дональд Туск назвав вибух "безпрецедентним актом саботажу". Згодом він заявив, що Польща ідентифікувала двох українців, причетних до саботажу на залізниці. Вони нібито співпрацювали з російськими спецслужбами та виїхали до Білорусі.

У МЗС Польщі заявили, що диверсії не вплинуть на обсяги підтримки України. Польська прокуратура повідомила, що розслідуватиме інцидент як тероризм та роботу на іноземну розвідку.

19 листопада Зеленський заявив, що Україна та Польща створять групу для запобігання диверсіям на залізниці. За його словами, під час спілкування з Туском він поділився даними польських правоохоронців та розвідки про нещодавні акти справу. Укрзалізниця також приєднається до роботи спільної українсько-польської групи.