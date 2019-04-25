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Беларусь ограничила экспорт российских нефтепродуктов 36

Польша отказалась принимать «грязную» российскую нефть, что вызвало остановку транзита по западному направлению. Об этом Россию уведомила «Гомельтранснефть Дружба».

Как сообщает Интерфакс, нефтеперерабатывающие заводы в Польше и Германии больше не могут принимать и перерабатывать нефть с показателями, которые зафиксированы на пункте приемки поставок «Адамово». Они прекратили транспортировку в 22:00 среды по варшавскому времени. Поставки приостановлены на неопределенный срок.

Некачественную нефть на нефтепроводе «Дружба» обнаружили 19 апреля. С этого времени белорусская сторона неоднократно предупреждала о возможности срыва поставок и трудностях с переработкой загрязненной нефти. Российская «Транснефть» обнаружила источник загрязнения на участке Самара-Унеча и смогла частично возобновить транспортировку «чистой» нефти. Сейчас стороны обсуждают вопрос компенсации.

Белорусская сторона заявляла, что будет требовать от РФ компенсации, речь может идти о сотнях миллионов долларов.

Беларусь из-за поставок некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. 
ForUm

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